Moto gp | Morbidelli salta i test di Sepang Yamaha vara la nuova aerodinamica

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 - Inizio di 2024 sfortunato per Franco, neo pilota Ducati nel team Pramac. Il pilota italiano è caduto a Portimao in unconderivate di serie che coinvolgeva pilotigp e Superbike, rimediando una brutta botta allaa che lo costringerà quasi certamente are idiche si terranno da martedì a giovedì. Una rovinosa caduta in curva 9, dove non c’erano commissari, perche è stato soccorso dai fratelli Marquez e successivamente è stato trasportato in ospedale per la prima tac allaa. Rimasto sotto osservazione per due giorni, si è poi registrato un coagulo di sangue che dovrà essere smaltito e gli impedirà di saggiare la Ducati nei ...