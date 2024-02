Morto Vittorio Emanuele L’esilio | le liti | il rientro e i guai con la legge | addio al re mancato d’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Avrebbe compiuto 87 anni fra poco, era ricoverato in un ospedale di Ginevra. Dopo i funerali, il 10 febbraio alle 15 a Superga, l’ultima destinazione sarà una tomba sul balcone che guarda la città segnata dai suoi simboli e dal suo cognome. L’annuncio della Real Casa di Savoia parla di una morte gentile e non inaspettata: "Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, sua Altezza Reale, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra". La Svizzera anche nell’ultimo capitolo, non l’Italia. Ma finalmente la pace. Non è stata una passeggiata la vita dell’uomo che voleva diventare re. Sempre contro, sempre fuori., i genitori "incapaci di educare i figli", le nozze contestate, le inchieste. Simpatici si nasce, quella fortuna era toccata al cugino ...