Morto Kurt Hamrin | stella del Napoli degli anni 70

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lutto nel mondo del calcio. Si è spento in queste ore, indimenticato campione svedese che aveva fatto innamorare generazioni di appassionati giocando in Italia tra gli60 e 70...

All’età di 89 anni si è spento Kurt Hamrin, l’attaccante svedese che è diventato bandiera della Fiorentina. Il calcio è in lutto. All’età di 89 anni si è spento Kurt Hamrin, attaccante svedese che tra ...Il grande Padova perde uno dei suoi ultimi “panzer”. E’ morto a 89 anni l’attaccante svedese Kurt Hamrin, campione di fama mondiale negli anni 50 e 60. Arrivato in Italia alla Juventus nel 1956, l’ann ...Il calcio piange Kurt Hamrin. Lo storico bomber della Fiorentina è morto a 89 anni. Soprannominato “Uccellino” per la sua agilità, Hamrin ha vestito per nove anni la maglia della Viola, collezionando ...