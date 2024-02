Morto Giacomo Losi | lo storico capitano Er Core de Roma | “È andato in cielo con la maglia giallorossa”

Roma , è morto Giacomo Losi , ex difensore e capitano dei giallorossi, il terzo per numero di presenze dopo Totti e De Rossi Lutto per la Roma : è ... (calcionews24)

A dare l’annuncio della morte è il nipote ed ex direttore Rai, Massimo Liofredi: "Zio Giacomo stasera è andato in cielo. È rimasto attaccato fino all’ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un ...Lutto nel mondo del calcio: si è spento all'età di 88 anni Giacomo Losi, ex difensore della Roma. L'ex centrale era entrato nel cuore dei tifosi giallorossi con il ...Grave lutto in casa Roma. All'età di 88 anni è morto Giacomo Losi, storico capitano giallorosso diventato un simbolo indiscusso del club dopo le 15 stagioni passate nella Capitale. "Core de Roma", que ...