“Montecitorio a Porte Aperte” al via con la Banda della Marina Militare

(Di domenica 4 febbraio 2024) ROMA – Le notehanno dato il via questa mattina alla giornata di visite di. Il repertorio, partito con l’inno nazionale, ha spaziato attraverso: un medley dal titolo “Dreaming Rome”, la “Parata degli arditi del mare” e l’Inno alla Gioia di Beethoven. Cinquanta gli orchestrali, diretti dal Maestro Gian Luca Cantarini. I visitatori – condotti nel percorso dal personale addetto – hanno ammirato alcuni dei luoghi più significativi del palazzo, come l’Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza: la salaRegina, la salaLupa, la sala Aldo Moro e la sala delle Donne. Le altre domeniche in calendario saranno il: 3 marzo, 7 aprile, 6 ...