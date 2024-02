Montecatini spera nella svolta | interesse di un gruppo estero per le gloriose Terme in vendita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024)(Pistoia), 4 febbraio 2024 –per le. Nonostante la procedura di concordato, ci sono appetiti per l’azienda. E chissà che questa non possa essere la volta buona. Una multinazionale straniera si è appena rivolta allediper chiedere i dati che la legge consente di fornire, essendo in corso una procedura di concordato preventivo in continuità, sulladei beni strategici delle. Il bando, in uscita tra qualche giorno, sarà pubblicizzato a livello mondiale, con pubblicazioni dalla Cina agli Stati Uniti, anche su autorevoli testate economiche. La procedura prevede offerte minime a partire da 42 milioni di euro, non ribassabili, per Tettuccio, Regina, Excelsior, Torretta, Leopoldine e Salute. La ...