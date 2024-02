Monopattini contromano | alta velocità e alcol alla guida | boom di multe nel weekend a Roma

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sicurezza stradale a, intensificati i controlli da parte della Polizia Locale diCapitale, specie durante il. Tra le irregolarità più frequenti l’eccesso die lain stato di ebrezza. Controlli Polizia LocaleCapitale (ilcorrieredellacitta.com) Incidenti stradali a, stretta sui comportamenti errati al volante. Non passa giorno senza che le strade della Capitale si macchino di sangue: e allora si cerca di arginare il fenomeno (anche) con controlli capillari delle forze dell’ordine sul territorio. In campo in particolare gli agenti della Polizia Locale diCapitale che in questo giorno e mezzo di(praticamente) hanno effettuato più di 400 verifiche. Sicurezza stradale a ...

Una pensionata di 88 anni è stata travolta da un monopattino contromano a Bologna. Il conducente è fuggito e la donna è stata portata in ospedale con dieci giorni di prognosi. La polizia sta cercando ...Margherita Ambrosi, responsabile della mobilità del Comune, ha detto no (per ora) intervenendo in audizione in Commissione su un ordine del giorno presentato da Volpi.Una pensionata di 88 anni, martedì mattina poco prima delle 11 in via Saragozza a Bologna, è stata travolta da un monopattino che stava percorrendo contromano la corsia preferenziale destinata agli au ...