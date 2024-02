Mondo del calcio in lutto | l’ex Napoli muore a 89 anni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ildelè in: è venuto a mancare in queste ore uno storico bomber per la Serie A che, tra le altre, ha avuto modo di giocare anche con il. Una notizia ha lasciato tutti di stucco questa mattina: ildelè inper la scomparsa di Kurt Hamrin, grande attaccante degli’60 e ’70, tra i più prolifici della storia della Serie A. L’annuncio della sua scomparsa ha gettato tutti nello sconforto, in particolare la città di Firenze, a cui era profondamente legato per i suoi trascorsi in maglia Viola (tant’è che il decesso è avvenuto proprio nel capoluogo toscano). Soprannominato “Uccellino” per il suo essere lieve e veloce in campo, Hamrin ha giocato anche con la maglia del, tra il 1969 e il ...