Mondiali nuoto Doha 2024 | tutti risultati giorno per giorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024)deididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 2 a domenica 18 febbraio: ecco azzurre e azzurri al via. Si alza il sipario sulla rassegna iridata, che oltre alle medaglie mette in palio anche le ultime carte olimpiche disponibili per le Olimpiadi di Parigi. Di seguito potete consultaredi tutte le gare suddiviseperper non perdervi davvero nulla della manifestazione iridata.GLI ITALIANI IN GARAPERIL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL MEDAGLIERE AGGIORNATO, ...