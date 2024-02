Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di lunedì 5 febbraio e dove vedere le gare in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4– Il quarto giorno deidi, vedrà ilin acque libere, ilin corsia, ilartistico, i tuffi e la palla(fase a gironi) a intrattenere gli spettatori fino a sera. Ma non è finita qui, anche la da danza in vasca saprà sicuramente regalare forti emozioni per gli appassionati della disciplina e non. Per quanto riguarda ilartistico sarà un giornata molto importante per le nostre azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero per provare ad agguantare la partecipazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. Mentre per i tuffi femminili l’Italia si affiderà a Maia Biginelli e Sarah Jodin di Maria dalla piattaforma dei 10 metri. La nazionale ...