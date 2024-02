Mondiali | l’Italfondo fa tris di qualifiche | gli Azzurri volano alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 febbraio 2024) Doha –ha portato a casa tre carte olimpiche dgare di ieri aidi Doha. La prima a staccare il pass e a realizzare un sogno è stata Arianna Bridi nella 10 km femminile. L’Azzurra ha piazzato l’ottava posizione con il tempo di 1h57’33?2: “Questa dieci chilometri è durata cinque anni – ha dichiarato ampiamente commossa Bridi come riporta federnuoto.it – Sono arrivata tredicesima a Gwangju, ma adesso sto bene e ce l’ho fatta. Sono un po’ amareggiata per il podio, perché ci speravo, però ho coronato un sogno. Questo risultato è un opera d’arte ed è surreale. E’ stato un percorso difficile come un’epopea sportiva e sono contenta perché non ho mollato e mi sono presa quello che volevo. Ho lavorato ogni singolo giorno per guadagnarmelo e lo dedico a me stessa. E’ un tipo di gara che non amo, perché ci sono stati ...