Mondiali Doha 2024 | il programma di domani Orari 5 febbraio | dove vederli in tv | italiani in gara

(Di domenica 4 febbraio 2024), lunedì 5, andrà in scena la quarta giornata deidegli sport acquatici a(Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18. Nel day-4 saranno il torneo di pallanuoto, la danza in vasca e le gare dalla piattaforma a regalare emozioni. Nel nuoto artistico giornata importante per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero. Le azzurre vogliono vincere una medaglia nel duo tecnico e assicurarsi anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Traguardi di un certo rilievo per una coppia che l’anno scorso fu argento a Fukuoka. Giusto poi ricordarsi dell’atto conclusivo che affronterà Giorgio Minisini nel solo tecnico maschile e il Golden Boy ha nel mirino il podio. ...