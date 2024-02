Mondiali di nuoto | storico argento nel sincro per Tocci-Marsaglia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 febbraio 2024) E' d'la ventiduesima medaglia dell'Italtuffi ai Campionati. Unche brilla quasi come l'oro, colore che nei tuffinizzati dal trampolino maschile è' andato ancora una volta, per la dodicesima volta su quattordici totali, alla Cina. Lorenzoe Giovannihanno rotto un tabù, ovvero l'Italia sul podio neldal trampolino uomini che era stato sfiorato nel 2009 a Roma con i fratelli Nicola e Tommasi Marconi rimasti a rosicare per nove centesimi di punto. Una specialità 'nuova' quella deinizzati introdotta solo dall'edizione di Perth '98, quindi oltre vent'anni dopo l'era Klaus Dibiasi-Giorgio Cagnotto. All''Hamad Aquatic Center' di Doha in Qatar per i colori azzurri è andata diversamente rispetto al ...