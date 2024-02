Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 5 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4- Finalmente il medagliere dell'Italia aididisi è mosso grazie al fantastico argento messo in carniere da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, impegnati nel primo pomeriggio nella finale del syncro dai tre metri maschile. Non solo: il bagaglio di pass azzurri per le Olimpiadi di Parigisi è arricchito grazie a quelli staccati in giornata dalla splendida coppia dei tuffi, da Domenico Acerenza e Dario Verani, rispettivamente settimo e ottavo nella 10 km didi fondo, con quest'ultimo che cederà poi il posto a Gregorio Paltrinieri e da Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria, le specialiste della piattaforma. Insomma, gli slot vanno arricchendosi in vista di un'estate in cui l'Italia si prepara a ...