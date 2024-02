Mondiali 2026 | la finale si giocherà a New York il 19 luglio

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si avvicina l’Europeo del 2024, poi sarà il turno del Mondiale. Nella giornata di oggi la FIFA ha svelato nuovi contatti sulla competizione che preannuncia grandissimo spettacolo. La finalissima deidel calcio delsial Metlife Stadium di Newil 19. La finalina per il terzo e quarto posto si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami. L'articolo CalcioWeb.

Le parole di Gianni Infantino , presidente della FIFA, sul mondiale in Nord America del 2026 , il primo a 48 squadre Gianni Infantino ha parlato in ... (calcionews24)

Cambiano i calendari del calcio internazionale, sempre più partite e sempre meno tempo di riposo per giocatori, staff tecnici e addetti ai lavori, e ... (infobetting)

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La finalissima dei Mondiali del Calcio del 2026 si giocherà al Metlife Stadium di New York il 19 luglio . Lo ha annunciato ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – La finalissima dei Mondiali del Calcio del 2026 si giocherà al Metlife Stadium di New York il 19 luglio . Lo ha annunciato ... (calcioweb.eu)

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - La finalissima dei mondiali del calcio del 2026 si giocherà al Metlife Stadium di New York il 19 luglio. Lo ha annunciato oggi la Fifa. La finalina per il terzo e quarto ...La Fifa ha annunciato che la partita inaugurale dei Mondiali di calcio del 2026 si giochera' allo stadio Azteca di Citta' del Messico. Sempre oggi, la Fifa rendera' nota la citta' scelta come sede del ...La Fifa ha annunciato il calendario del Mondiale di calcio che si disputerà tra USA, Canada e Messico nel 2026. La gara inaugurale sarà l'11 ...