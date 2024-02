Modena | parla lo studente sospeso per un’intervista | “La scuola non deve insegnare a essere onesti?”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di domenica 4 febbraio 2024) Damiano Cassanelli rischia di nonammesso alla maturità nonostante i buoni voti per aver protestato pubblicamente, come rappresentante di istituto, per le perquisizioni ae le gite all’estero negate: “E’ un’ingiustizia, non faccio politica e lavoro per mantenermi”