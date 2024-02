Mio figlio alla deriva Anche la casa in vendita per aiutarlo coi debiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) Per aiutare illudopatico Guglielmo, 75 anni, si è indebitato con la banca. E, nella disperata ricerca di denaro, è arrivatoa cercare di vendere ladi famiglia con la formula della nuda proprietà. Una soluzione che permette al venditore di un immobile di mantenere il diritto di abitare nellafino a quando resta in vita, cedendola nel suo caso per una somma ben al di sotto dei valori di mercato, sfruttata solitamente in situazioni di crisi. Un segnale di una "situazione drammatica", che stava precipitando, intercettato dUil Pensionati Lombardia. Guglielmo, vedovo, da quando è andato in pensione è infatti uno dei volontari del sindacato, al fianco delle persone più anziane di lui. "Mioha iniziato a giocare quando ha perso il lavoro – racconta – e le ...