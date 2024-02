Minaccia la sorella e i tre bambini piccoli col coltello da cucina | in carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Rimini, 4 febbraio 2024 - Aveva reso la vita dellae dei nipoti un inferno. Venerdì è arrivato are lei e i tre figli della donna (tutti minorenni, il più piccolo ha solo 4 anni, il più grande 12) con unda. La donna, una 34enne albanese che abita in centro con il marito e i figli, è corsa in strada con i treper scappare dalla furia del fratello e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Agli agenti la donna ha raccontato di essere da tempota dal fratello 26enne, che ospita a casa sua da dicembre. Minacce legate alle continue richieste di soldi fatte da lui, che è stato allontanato dai genitori (che vivono in Albania) proprio per i suoi atteggiamenti violenti. Ai poliziotti il 26enne ha ...