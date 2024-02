Minaccia la madre con una mannaia | «Ti taglio la gola»

I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, ...Ubriaco e drogato, minaccia di morte la madre. È successo a Caivano (Napoli), dove i Carabinieri hanno arrestato un 35enne del luogo per lesioni personali, minacce, maltrattamenti e resistenza a ...Durante l’intervento, l’uomo ha fatto delle minacce, affermando di aver intenzione di uccidere la madre nella stessa notte. I carabinieri sono riusciti a immobilizzare l’uomo, e successivamente hanno ...