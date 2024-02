Minaccia la madre con una mannaia da 30 centimetri | «Ti taglio la gola»

Voleva ammazzare la madre con una mannaia, tagliandole la gola. Una donna di 55 anni è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Caivano, diretta ...I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, ...Ubriaco e drogato, minaccia di morte la madre. È successo a Caivano (Napoli), dove i Carabinieri hanno arrestato un 35enne del luogo per lesioni personali, minacce, maltrattamenti e resistenza a ...