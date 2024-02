Milan | Ravezzani | “Squadra senza cattiveria Tifosi furiosi con Pioli”

Ore 21:00 – Dopo il successo del Milan sul Frosinone, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa: le dichiarazioni del tecnico rossonero. Ore 10:00 – L’edizione odierna della Gazzetta dello Sp ...Ravezzani critica: «L’irritazione dei tifosi per Pioli ha raggiunto livelli parossistici». Le parole del giornalista dopo il match Nonostante la vittoria del Milan sul Frosinone, sono arrivate comunqu ...Gol Zirkzee, l’obiettivo del Milan non si ferma più e continua a segnare! La sua rete in Bologna Sassuolo – VIDEO Joshua Zirkzee è on fire: l’obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco della ...