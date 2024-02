Milan | Rafael Leao ancora senza goal Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ildi Stefano Pioli batte il Frosinone per 3-2: buona prestazione diche però non trovailIldi Stefano Pioli batte il Frosinone per 3-2 grazie ad una buona prestazione della squadra. Tra le note positive della serata c’è anche da sottolineare la gara di. Una grande partita condita con un assist e diverse giocate che danno segnali delche abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Il portoghese, però,una volta non è riuscito a trovare ile rimane, così, fermo a quota 3 in campionato. I maggiori quotidiani italiano hanno riconosciuto la prestazione die gli hanno ...