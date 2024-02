Milan | Olivier Giroud sempre decisivo per Pioli Tutti i voti

(Di domenica 4 febbraio 2024)di Stefanobatte 3-2 il Frosinone grazie ad unsuperlativo che segna e fa Ildi Stefanobatte il Frosinone per 3-2 grazie ad una prestazione da squadra, che va sotto nel punteggio e rimonta nel finale. Grande merito va sicuramente al numero 9 francese, che ha segnato ancora. Non solo, ha anche propiziato l’assist per il goal del 2-2 firmato da Matteo Gabbia. Il futuro del centravanti ex Chelsea è ancora incerto, quello che è, invece, certo è l’importanza diper la squadra allenata da. Ad oggi, il francese ha già realizzato 11 goal e fornito 8 assist in 20 presenze in Serie A. I maggiori quotidiani hanno premiato l’attaccante come il miglior giocatore, ...

Passano gli anni, ma Olivier Giroud è sempre più incisivo e decisivo per le fortune rossonere. Nella 23ª giornata è andata in scena una nuova partita da gol e assist per il numero 9 rossonero, che con ...A Frosinone, come a Udine, decisivo il gol del serbo ex Fiorentina: "Questo 2024 è iniziato alla grande per me" ...Il giocatore continua a segnare a far sognare i tifosi del Milan. 37 anni e non sentirli per Olivier Giroud, sempre al centro del progetto rossonero ...