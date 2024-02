Milan | Matteo Gabbia è rinato | delusione Pioli dimenticata Tutti i voti

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ildi Stefanobatte il Frosinone per 3-2: grande prestazione diche adesso fa anche goal.Ildi Stefanobatte il Frosinone per 3-2 grazie ad una buona prestazione della squadra. Tra le note positive della serata c’è da sottolineare la gara di, che ha messo a segno il goal fondamentale del 2-2. Il centrale italiano, dopo il suo ritorno dal prestito con il Villareal, sembra essere. Sì, perché è ritornato ao senza troppo rumore, ma si è preso la scena in diverse occasioni, sfoderando grandi prestazioni.ringrazia e può dimenticare il rammarico per il mancato arrivo del tanto richiesto ...

Un gol e un grande assist di testa per Gabbia: Olivier Giroud ha messo il timbro anche contro il Frosinone e per questo motivo è stato eletto MVP del match. Ecco il comunicato del club rossonero sul ...A Frosinone, come a Udine, decisivo il gol del serbo ex Fiorentina: "Questo 2024 è iniziato alla grande per me" ...Il tecnico dei rossoneri sta riuscendo a gestire l’emergenza difensiva grazie al fatto che non ci sono impegni infrasettimanali. Il Milan da diversi mesi non ha a disposizione Malick Thiaw, Fikayo Tom ...