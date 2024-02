Milan | Maignan è diventato un problema? Ecco cosa dicono i dati

Il Milan fa di tutto per accontentarsi del terzo posto , quasi fosse la sua comfort zone per non avere problemi alle spalle né ambizioni... (calciomercato)

Nelle ultime uscite Mike Maignan non è stato perfetto tra i pali e anche contro il Frosinone ha concesso un gol non da lui Nelle ultime uscite Mike ... (calcionews24)

I bianconeri ospiteranno il Milan soltanto a fine aprile quando ci saranno le ultime ...Non ha mancato di sottolineare quanto sia vicino a Mike Maignan soprattutto per i fatti recentemente accaduti a ...Frosinone-Milan 2-3 (1-1). Frosinone (4-2-3-1): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini (40' st Reinier); Barrenechea, Mazzitelli (40' st Ibrahimovic); Seck (32' st Valeri), Soulé, Harroui (32' s ...Al 72’ i canarini erano in vantaggio 2 a 1. Poi le reti di Gabbia e Jovic nate da due azioni in cui i giallazzurri sono stati ingenui e sfortunati ...