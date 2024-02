Milan | Giroud è imponente | ecco la statistica in comune con Salah e Sanè

La gioia della vittoria, la consapevolezza di dover crescere ma anche di saper reagire alle sofferenze. Il Milan batte 3-2 il Frosinone al termine dell'ennesima girandola di emozioni, riprendere la ma ...Passano gli anni, ma Olivier Giroud è sempre più incisivo e decisivo per le fortune rossonere. Nella 23ª giornata è andata in scena una nuova partita da gol e assist per il numero 9 rossonero, che con ...Al 72’ i canarini erano in vantaggio 2 a 1. Poi le reti di Gabbia e Jovic nate da due azioni in cui i giallazzurri sono stati ingenui e sfortunati ...