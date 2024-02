Milan | Gattuso shock | la sorella minacciata e…

(Di domenica 4 febbraio 2024) La famiglia dell’ex centrocampista delè finita nel mirino della criminalità organizzata: bruciata la macchina dellaLa famiglia dell’ex centrocampista delRinoè finita nei guai a causa della criminalità organizzata in Calabria. Tutto parte con il papà dell’ex 8 rossonero che decide di realizzare un impianto fotovoltaico a Corigliano Rossano, un territorio controllato da Aldo Abruzzese, un boss della mafia che decide di intromettersi negli affari della famiglia, chiedendo una sorta di “pizzo”. L’allenatore del Marsiglia decide, così, di saldare il corrispettivo richiesto, circa 3 mila euro, per evitare ritorsioni sulla famiglia. Ritorsioni che si verificano comunque e la vittima principale è ladi ...

Rino Gattuso , ex giocatore e allenatore del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a L’Equipe. Ecco alcuni passaggi delle sue parole (pianetamilan)

L'allenatore del Marsiglia, in un'intervista a L'Equipe, ha raccontato quando ha iniziato a pensare ad una carriera in panchina (itasportpress)

Gennaro Gattuso , ex giocatore e allenatore del Milan ,compie gli anni oggi. Il club ha voluto omaggiarlo attraverso un post sui social (pianetamilan)

Pioli a differenza di Gattuso non ha niente di cui lamenta rsi: le parole dell’allenatore del Milan sugli allenamenti rossoneri Nonostante alcune ... (dailymilan)

La famiglia del campione del mondo Rino Gattuso ha pagato la ‘ndrangheta. Il clan pretendevano una mazzetta per la realizzazione di un impianto ... (ilfattoquotidiano)

Dall'altra parte dell'Oceano, Gerry Cardinale si sarà leccato i baffi: non c'è niente di più americano del suo Milan di oggi. Gol fatti a valanghe, gol subiti pure, ma visti i risultati in campionato, ...Francesco Camarda ancora sotto la lente d'ingrandimento in Primavera. Il giovane attaccante rossonero ha realizzato un super gol contro il Cagliari, ...chiede un’amica riferendosi a un collaboratore dell’ex calciatore del Milan. “Sì, lo ha mandato mio fratello, è tutto a posto”, risponde Ida Gattuso. “La storia solo tuo fratello la poteva risolvere e ...