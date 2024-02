Milan | Cardinale voleva Djokovic in rossonero | ecco perché

Il mercato ormai si è chiuso e riaprirà i battenti solo in estate. Il colpo più inatteso però il Milan stava per... (calciomercato)

Gerry Cardinale, patron del Milan , voleva Novak Djokovic come mental coach per i rossoneri. A svelare il clamoroso retroscena è Repubblica , secondo ... (sportface)

Novak Djokovic al Milan. Come calciatore No, bensì nella figura di motivatore. È l'ultima pazza idea di Gerry Cardinale, patron ...Djokovic mental coach del Milan Cardinale ci aveva pensato ma c’era un grande ostacolo. L’incredibile RETROSCENA sul tennista Che il grande tennista Novak Djokovic fosse un grande tifoso rossonero no ...Dall'altra parte dell'Oceano, Gerry Cardinale si sarà leccato i baffi: non c'è niente di più americano del suo Milan di oggi. Gol fatti a valanghe, gol subiti pure, ma visti i risultati in campionato, ...