Mike The Situation salva suo figlio che si strozza | ma il video suscita polemiche

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nelle ultime oreTheSorrentino sta facendo parlare molto di sé in merito ad un incidente domestico che ha visto coinvolta la sua famiglia. Il personaggio televisivo, celebre per il reality Jersey Shore, ha pubblicato undove hato la vita a suoche stava soffocando e questo ha creato la reazione del pubblico. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da”The”Sorrentino (@the) Sorrentino ha condiviso su Instagram proprio il momento in cui ilRomeo, durante la cena, stava per soffocare mentre mangiava degli gnocchi al pesto. Il 41enne è intervenuto perre la vita al bimbo di 2 ...