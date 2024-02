Migrante suicida nel Cpr | esplode la protesta | sassate contro la polizia

Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, dove all'alba è stato trovato morto suicida un migrante ventiduenne. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ...Un 22enne originario della Guinea è stato trovato morto questa mattina nel centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria in via Cesare Chiodi a Roma. Sul posto sono… Leggi ...Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. Dopo il ritrovamento del cadavere, nel centro sono scoppiate le proteste. Alcuni migranti hanno tentato di forzare le grate della ...