Migrante suicida nel Cpr di Ponte Galeria | sassi e lacrimogeni | scoppia il caos

(Di domenica 4 febbraio 2024)al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di, a Roma, dove questa mattina è stato trovato mortoun 22enne originario della Guinea in attesa di espulsione. L'episodio ha fatto esplodere gravi disordini all'interno della struttura: gli ospiti hanno lanciatocontro gli operatori e abbattuto grate di ferro e porte. Qualcuno avrebbe addirittura provato a incendiare un'auto della polizia, ma gli agenti sono riusciti a spegnere le fiamme. Ilsi chiamava Osumane Sylla ed è stato trovato impiccato all'alba da un responsabile di settore della polizia all'interno della struttura. Nonostante i primi soccorsi, purtroppo per il giovane non c'era già più nulla da fare. Il 22enne era arrivato da dieci giorni e doveva essere rimpatriato. La sua morte ha ...