Migrante si impicca nel Cpr | scoppia la rivolta | fuoco e sassi contro gli agenti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Disordini e la richiesta di trattamenti umani non più degradanti dopo l'ennesimo suicidio nel Cpr Ponte Galeria di Roma. Tutto è nato dal ritrovamento questa mattina intorno alle 6 del corpo esanime di un 22enne, originario della Guinea, trovatoto con un lenzuolo a una grata. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e sono state acquisite le immagini registrate dalle telecamere disorveglianza interne per far luce su quello che sembra a tutti gli effetti un suicidio. La morte del giovane, che era arrivato al Centro di Permanenza per i rimpatri romano da una decina di giorni ma che, secondo gli attivisti della rete 'No ai Cpr' era in un centro da 7 mesi, ha scatenato disordini. Una trentina di ospiti del Centro hanno iniziato a tirare pietreil personale tentando poi di sfondare una porta e di incendiare una ...