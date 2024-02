Migliorie nei cimiteri Fotovoltaico e nuovi loculi Lavori da 2 milioni e mezzo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oltre 2di, manutenzione straordinaria di arredi e tombe, opere di miglioria e un grande impiantoper ridurre l’impatto energetico del forno crematorio. È il piano di investimenti e manutenzioni per gli anni 2023-2025 di Azimut per idel territorio comunale di Ravenna. Sono tutte spese sostenute direttamente da Azimut che riguardano non solo il monumentale in città, ma anche i piccoli camposanti nelle frazioni. Per il futuro un investimento è richiesto (ma non in programma per il momento) anche al Comune: quello che serve per espandere il cimitero di Ravenna, per il quale è previsto un allargamento lato industrie. Veniamo intanto aimessi in cantiere da Azimut, alcuni dei quali già ...