Microsoft Aggiunge il Supporto per le Estensioni su Edge per Android

Questa integrazione apre la possibilità per Microsoft di aggiungere ulteriori supporti per formati di file in futuro, come XAR e LZH. In sintesi, questa novità su Windows 11 offre agli utenti maggiori ...A detta del giornalista e insider Jez Corden, Microsoft avrebbe dato il via libera alla realizzazione di nuovo hardware legato all'ecosistema Xbox ...Microsoft Edge si prepara a introdurre "Circle to Copilot ...Questo avvierà automaticamente una ricerca online tramite Copilot, con il contenuto selezionato aggiunto al file Finestra di chat del ...