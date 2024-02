Mi sentivo sola dopo il prepensionamento E ho perso tutto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 febbraio 2024) "Non facevo più la spesa, non mangiavo perché il mio stomaco era sempre chiuso per la paura di perdere. Mi nutrivo di caffè e brioche al bar, il mio unico pensiero nel corso della giornata era quello di giocare alle macchinette. Fino a quando, un giorno, sono svenuta...". Livia, ora, ha accettato di seguire un percorso di recupero che la tiene lontana dalle slot. Per aiutarla nella gestione del denaro è stato nominato un tutore: "Sta facendo grossi passi avanti – spiega – e ha intenzione di andare a vivere in un’altra città, cambiando ambiente e abitudini". I problemi sono iniziati quando Livia è andata ine si è trovata a casa da, a Milano, con giornate vuote da riempire, senza la routine dell’ufficio. "Mi incontravo ogni mattina per un caffè al bar con un gruppo di ex colleghe anche loro in pensione – racconta –. Poi alcune ...