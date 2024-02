“Mi manca…” Grande Fratello | Paolo confessa tutto in lacrime a Letizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilha superato ormai il quarto mese di messa in onda e per i concorrenti del reality show di Canale 5 la reclusione diventa sempre più pesante. È vero che all’interno della casa non mancano comfort e attività di ogni genere per passare il tempo, ma per molti inizia a farsi sentire la lontananza dai propri affetti. La nostalgia della propria famiglia ha colpito un po’ tutti. Anche chi all’apparenza sembra molto forte. Un concorrente scoppia in. Proprio in queste ore uno dei protagonisti del GF ha messo in mostra un lato del proprio carattere molto sensibile. Il concorrente infatti ha avuto una piccola crisi emotiva. I suoi pensieri erano presi in particolare dalla madre a casa. A consolarlo ha trovato. La ragazza in questi mesi ha sempre dimostrato di essere pronta per soccorrere gli ...