Mezza maratona | quasi 4 000 runner al via | vincono Nicola Bonzi e Alice Gaggi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo. C’è una parola che non entrerà mai nel vocabolario di FollowYourPassion, ed è: noia. Lo si è toccato con mano anche domenica 4 febbraio, con la BigMat Bergamo21, che ha regalato duelli, testa a testa per la vittoria nelle due distanze in programma:e 10 km. Ma non solo, perché lo spettacolo non è mancato neanche nella cosiddetta “pancia” della corsa, in cuidi tutti i livelli hanno dato tutto per rispondere al meglio alla sfida con se stessi e, perché no, con l’amico, diretto avversario di sempre. Emozioni, ma anche numeri che confermano la qualità e quindi l’apprezzamento del più importante circuito di gare d’endurance d’Italia. Sono stati4.000, infatti, i partecipanti, che sabato 3 e domenica 4 febbraio hanno colorato le strade di Bergamo, tra città bassa e alta, con una partenza ...