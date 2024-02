Metà degli incentivi usati per produrre all' estero | Elkann e Stellantis | un nuovo caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) «Il denaro italiano non può incentivare le macchine prodotte all'» dice Adolfo Urso per rispondere all'ad di, Carlos Tavares, che giovedì si era lamentato dei sussidi poco generosi destinati all'automotive, minacciando che, senza soldi pubblici, alcuni impianti italiani potrebbero chiudere. Un ricatto, insomma, a cui il governo non intende sottostare. E così, ieri, il ministro delle Imprese è intervenuto per mettere in chiaro un principio semplice, quasi banale, che, però, negli ultimi anni è stato ignorato. «Negli scorsi anni il 40%è andato a, come è giusto che fosse, ma ladi questi sono finiti a modelli prodotti all'e importati in Italia. Non può continuare così» ha detto Urso. Un problema che, va detto, non ...