Meluso | «Zielinski continuerà a dare tanto al Napoli anche se solo in campionato»

Futuro incerto per Zielinski, il Napoli prova a convincerlo al rinnovo in Arabia ma lui nicchia: l’Inter è pronta all’assalto. Il futuro di Piotr ... (napolipiu)

“Zielinski è un professionista. Ora pensiamo solo alla sfida di oggi che è importante per rimetterci in corsa per il quarto posto. Piotr è un ... (sportface)

Napoli e Verona sono pronte a scendere in campo in quel del Maradona, con la sfida presentata ufficialmente su DAZN da Meluso . Torna sul terreno del ... ()

Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto in sala stampa prima di Mazzarri Così il Patron: “Ci dobbiamo incontrare per alcune cose come eravamo rimasti prima della Supercoppa. Mercoledì faremo ...Durante la conferenza stampa di Walter Mazzarri ha parlato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Ecco le sue parole: “Mercoledì faremo questa reunion ...In questa sessione di calciomercato ha tenuto banco in casa Napoli la questione difensore centrale, seppur con un nulla di fatto. Alla fine il… Leggi ...