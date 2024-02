Meloni-san Auto | jet e chip | a Tokyo la premier vede le grandi zaibatsu

Le cartelle esattoriali non riscosse hanno sfondato quota 1200 miliardi: ben 50 in più rispetto all'anno scorso. Il perchè ce lo spiegano gli ... (huffingtonpost)

Prima del bilaterale con il primo ministro Kishida, la premier vedrà i rappresentanti delle multinazionali Mitsubishi, Hitachi, Ntt. Nel 2024 l'export ...Il mondo rurale in rivolta contro la crisi e chiede più risorse. Tensioni ad Orte, dove gli agricoltori volevano occupare il casello autostradale.L’AQUILA – Nei giorni in cui i partiti in corsa alle regionali del 10 marzo aggiustano le carte e riempiono le ultime caselle, in vista delle presentazione delle liste venerdì e sabato prossimo, arriv ...