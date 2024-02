Meloni in Giappone tra G7 e partenariato strategico | l’agenda degli incontri e gli obiettivi della missione

(Di domenica 4 febbraio 2024) La premier Giorgiaè arrivata in, a Tokyo, dove ha trovato ad accoglierla l’ambasciatore d’Italia Gianluigi Benedetti e l’ambasciatore delin Italia Satoshi Suzuki, e dove ha in programma una visita ufficiale fino a martedì 6. L’obiettivotrasferta, spiegano fonti diplomatiche, è «confermare la volontà dell’Italia di rafforzare ulteriormente l’eccellente andamento dei rapporti bilaterali con il». Il momento chiavetappase del presidente del Consiglio è l’incontro con il primo ministro Fumio Kishida, in programma domani (lunedì 5 febbraio ndr) nel pomeriggio. Il faccia a faccia a Palazzo Kantei, la sede del governo nipponico, segna infatti il passaggio di consegne alla guida del G7, che passa così formalmente dalle ...

Un passaggio di consegne per dare ufficialmente la presidenza del G7 all'Italia. Giorgia Meloni è sbarcata oggi a Tokyo, in compagnia della figlia Ginevra, per un bilaterale con il premier giapponese ...Ascolta articolo - La premier italiana Giorgia Meloni è giunta a Tokyo per una visita ufficiale che si protrarrà fino al 6 febbraio. Uno dei momenti cruciali di questa tappa giapponese sarà l'incont ...