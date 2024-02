Meloni arriva a Tokyo per bilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Kishida

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2024 La presidente del Consiglio Giorgia, per incontrare nella giornata di Lunedì alle 10.30 ora italiana il. L'incontro a Palazzo Kantei sede del Governo. In programma anche un incontro con i vertici di alcuni grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia che si dovrebbe svolgere alla residenza dell'ambasciatore. La visita ufficiale si concluderà martedì. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tokyo , 4 feb (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone, a Tokyo , dove ha in programma una visita ufficiale fino al 6, martedì. ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone, a Tokyo , dove ha in programma una visita ufficiale fino al 6, martedì. Il momento ... (periodicodaily)

Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone, a Tokyo , dove ha in programma una visita ufficiale ... (dayitalianews)

(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2024 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva a Tokyo, per incontrare nella giornata di Lunedì alle 10.30 ora italiana il primo ministro giapponese Fumio Kish ...Matteo Renzi torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni, con accuse arrivate sulle pagine del suo nuovo libro. Il leader di Italia Viva, infatti, punta il dito contro la presidente del Consiglio per ...Tokyo, 4 feb (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni è arrivata in Giappone, a Tokyo, dove ha in programma una visita ufficiale fino al 6, martedì. Il momento chiave della tappa giapponese della presi ...