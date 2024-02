Meloni a Tokyo | strategia per attrarre investimenti giapponesi Ntt | sarà rafforzata la sede di Napoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Difesa, aerospazio, elettronica, trasporti, telecomunicazioni, automotive: sono alcuni dei settori in cui operano i gruppi industrialicon interessi in Italia, i cui vertici avranno un incontro con la premier Giorgiadomani a. Un appuntamento (alle 8 italiane, alla residenza dell’ambasciatore) inserito nel programma della visita ufficiale “per rafforzare le già ottime collaborazioni industriali, promuovere nuovi partenariati e”, spiegano fonti italiane. Saranno presenti, fra l’altro, i dirigenti di Mitsubishi heavy industries, partner con Leonardo e la britannica Bae Systems nel programma Gcap per lo sviluppo di caccia di sesta generazione, e di Hitachi (elettronica, trasporto ferroviario, Digital Mobility Transition e produzione ...

Incontro con presidenti e ad di otto grandi industrie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Tokyo, 04 feb - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella sua visita a Tokyo, da oggi a martedi' 6 ...Oltre all'incontro con il primo ministro Fumio Kishida, quello con gli Ad e presidenti di otto grandi industrie giapponesi presenti anche in Italia ...