Medioriente | segretario Usa in missione

(Di domenica 4 febbraio 2024) 7.00 Un accordo per garantire la liberazione degli ostaggi israeliani e favorire l' arrivo di aiuti umanitari a Gaza sarà al centro di unadi Blinken al via oggi in:lo riferisce il Dipartimento di Stato americano.E' il quinto viaggio nell'area dal 7 ottobre. Previste tappe in Arabia Saudita,Qatar, Egitto, Israele e Cisgiordania. Lafinirà mercoledì. Su X,Blinken ha detto di voler "continuare a lavorare con i partner per raggiungere una pace durevole nella regione,che garantisca sicurezza a israeliani e palestinesi".