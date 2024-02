Mazzata sui lavoratori | arriva il doppio licenziamento per tutti | stangata dalla Cassazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una nuova sentenza della Corte diha dato luce alla possibilità di dare vita ad una seconda proposta di. Il mondo del lavoro è già di per sé complesso, ma le cose si fanno difficili quando un datore di lavoro è intenzionato a licenziare un suo dipendente. Come molti sapranno, la legge dispone di diverse forme di supporto a favore del lavoratore; una di queste riguarda ilche, una volta posto dal datore di lavoro può essere considerato non legittimo.: la novità della Corte di– (cityrumors.it)In Italia, il datore di lavoro deve avere una giusta causa o giustificato motivo oggettivo per licenziare un dipendente. Questo potrebbe includere diverse sfumature che rientrano nella cattiva condotta, insufficiente rendimento ...

Riconfermato nell'incarico di presidente, grande partecipazione alle recenti votazioni, «ora bisogna ritornare a essere punto di riferimento per la città», il nuovo Consiglio direttivo ...Ex centrocampista, tra le altre, di Juventus ed Inter, Vladimir Jugovic parla, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", della sfida scudetto tra le 2 squadre, in programma domani sera a San Sro: ...Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà di questo pomeriggio per parlare dei temi caldi della Serie A tra cui ovviamente ...