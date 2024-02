Mazzarri rivoluziona il Napoli | cambio modulo con il Verona | Simeone preferito a Raspadori

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le audaci scelte tattiche di Walterbnello scontro odierno tratitolare nel ‘nuovo’ 4-3-3. NOTIZIE CALCIO. Nell’atteso match contro il, il tecnico del, Walter, ha annunciato una rivoluzione tattica che potrebbe cambiare le sorti della squadra nella corsa alla qualificazione per la Champions League. In caso di vittoria infatti, i partenopei supererebbero in classifica la Fiorentina, già battuta in anticipo dal Lecce. Il cambiamento più significativo, secondo le anticipazioni del Corriere dello Sport, riguarda ildi gioco.abbandona il consolidato 4-2-3-1 in favore di un più audace 4-3-3, segnando una svolta strategica che potrebbe ...