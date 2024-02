Mazzarri in conferenza | “La squadra ha incarnato il mio spirito”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Walterinstampa dopo la vittoria casalinga col Verona Walter, tecnico del Napoli, risponde alle domande della stampa nel post partita vittorioso contro il Verona. Andiamo a vedere le dichiarazioni dell’allenatore azzurro. Cosa possono dare i nuovi? “L’avete visto oggi, la partita si è vinta con i cambi. Lindstrom l’ho spostato a sinistra con Kvara dietro la punta e lì ha fatto molto bene. In futuro è il ruolo che farà meglio”. Come mai l’indicesione sull’entrata di Raspadori? “Non era facile guardando la partita, l’indicisione era se mettere o no 4 attaccanti. Si poteva anche perdere, capita in queste partite. Un allenatore ci pensa perché Raspa qualcosa ti dà ma altre cose le puoi pedere”. Verona pericoloso sulle palle inatttive, come risolvere questo problema? “La nostra ...