Mazzarri in allarme | c’è un pericolo che lo preoccupa in vista del Milan

(Di domenica 4 febbraio 2024) Napoli-Verona,recupera qualche pedina importante, ma c’è unda considerare indi-Napoli: i dettagli Manca poco al calcio d’inizio di Napoli-Verona, match valido per la ventitreesima giornata di campionato. Al Maradona gli azzurri proveranno a portare a casa punti importanti per non perder troppo terreno nei confronti delle altre pretendenti ad un posto nella prossima Champions League. Dopo settimane di grande difficoltà, sono arrivate buone notizie dall’infermeria. Oltre al rientro di Anguissa, che è tornato a pieno regime dopo l’avventura in Coppa d’Africa, spicca nella lista convocati la presenza di Natan e Traorè. In conferenzaha spiegato che il difensore brasiliano si è allenato per alcuni giorni in gruppo. Quindi è possibile che venga impiegato, anche solo ...