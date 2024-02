Maxi incendi in Cile | decine di vittime Il presidente | “Due giorni di lutto nazionale”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 – Ilsta bruciando incessantemente con un bilancio diumane salito già a 64 persone. Una tragedia che ha investito la regione centrale di Valparaiso. IlGabriel Boric ha annunciato duedi. “Io so – ha detto parlando al termine di una visita nella regione colpita – che è un bilancio provvisorio e che i morti sono di più. Quelli annunciati fanno parte della lista ufficiale delle autorità. Non posso credere – ha aggiunto – che possa esistere gente che opera cinicamente per provocare un massacro come questo. Vi assicuro che li cerchiamo, li troviamo e faremo pesare su di loro tutto il peso della legge”. TOPSHOT - Aerial view of the forest fire that affects the hills of the city of Viña del Mar in the Las Pataguas ...