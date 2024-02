Matteo Renzi | la giudice Zanda e quelle sentenze che strizzano l’occhio ai no vax | «Molto dipende da chi incroci sulla tua strada in Tribunale»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ecco un estratto del nuovo libro di, «Palla al centro. La politica al tempo delle influencer», pubblicato per Piemme da Mondadori Libri. Che poida chituain. A Firenze per alcune cause civili siamo stati condannati in primo grado da una, di nome Susanna, che ha una storia incredibile e per la quale è a sua volta davanti al disciplinare del Csm. Come riporta David Puente su Open, lafirma nel 2019 un decreto per rimuovere il wifi nell’istituto comprensivo Botticelli di Firenze. La motivazione? Il wifi, secondo la magistrata, nuocerebbe alla salute. Il wifi. Arriva il Covid e la dottoressa ...